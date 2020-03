Mercredi, l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain croiseront le fer au Groupama Stadium en demi-finale de la Coupe de France. Pour décrocher une place en finale, qu’accueillera le Stade de France le 25 avril prochain, les Gones, qui ont battu l’ASSE dans le derby dimanche (2-0), bénéficieront d’un jour de repos en moins que les Parisiens, qui ont corrigé Dijon samedi (4-0). Pour Jean-Michel Aulas, ce n’est tout simplement pas acceptable de la part des instances du football français.

« C’est une tradition pour Lyon, et je ne parle pas des féminines où ce sera un scandale absolu. J’espère que les médias se réveilleront, car sur le plan de l’éthique, ce n’est pas normal. On me bâillonnera peut-être mais je parlerai quand même », a lâché le président de Lyon en zone mixte après la victoire de ses joueurs face aux Verts, dans des propos rapportés par Le Progrès. L’autre demi-finale de cette Coupe de France opposera Saint-Étienne au Stade Rennais, jeudi (20h55).