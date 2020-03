Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais accueillera le Paris Saint-Germain pour tenter de gagner sa place au stade de France, le samedi 25 avril prochain, en finale de la Coupe de France. Et Ruddy Buquet (43 ans) aura la lourde tâche d’arbitrer ce choc entre deux cadors de l’Hexagone, comme le rapporte Le Progrès. La natif d’Amiens a déjà été au sifflet pour un match entre les Gones et les Parisiens cette saison.

C’était au Groupama Stadium, déjà, et les hommes de Thomas Tuchel s’étaient imposés un but à zéro grâce à une réalisation de Neymar (le 22 septembre, 6e journée de Ligue 1). Ruddy Buquet a la gâchette facile, puisqu’il a dirigé 15 rencontres de première division cette saison et distribué 51 cartons jaunes. Il a aussi donné 8 avertissements en 2 rencontres de Ligue des Champions. Les joueurs sont prévenus pour cette demi-finale.