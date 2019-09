Choc entre l’OL et le PSG en clôture de la 6e journée de Ligue 1, au Groupama Stadium (21h) ! Sur le pont en Ligue des champions cette semaine, les deux ogres de notre championnat ont connu des fortunes diverses. Mardi, l’OL a concédé le nul face aux Russes du Zenit (1-1), dans leur stade, alors que mercredi les Parisiens se sont amusés avec le Real Madrid de Zidane (3-0).

Leader, sur trois succès de rang sans avoir encaissé de but, le PSG est ce soir privé de Cavani, Dagba, Draxler, Icardi, Kehrer, Mbappé et Sarabia... mais reste compétitif ! Thomas Tuchel opte pour un 4-3-3, avec Keylor Navas, protégé par une ligne de quatre composée de Thomas Meunier, Thiago Silva, Abdou Diallo et Juan Bernat. Au milieu, Idrissa Gueye et Ander Herrera évoluent devant Marquinhos comme contre le Real Madrid. Devant, Neymar et Di Maria tenteront de trouver Eric-Maxim Choupo-Moting.

À l’OL, questionné, Sylvinho change de système et propose un 3-5-2. Anthony Lopes garde les cages, alors que Jason Denayer est accompagné du revenant Marcelo et de Joachim Andersen, laissé sur le banc en C1. Youssouf Koné et Léo Dubois jouent les pistons alors que Thiago Mendes évolue en pointe basse au milieu. Houssem Aouar et Jeff Reine-Adélaïde sont positionnés plus haut sur le terrain. Enfin, Moussa Dembélé et Memphis Depay forment le duo d’attaquants.

Les compositions d’équipes :

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Andersen, Koné - Thiago Mendes, Aouar, Reine-Adélaïde - Dembélé, Depay

PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Abdou Diallo, Bernat - Marquinhos, Herrera, Gueye - Di Maria, Choupo-Moting, Neymar

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10