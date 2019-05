Dans le cadre de la conférence de presse de présentation de Juninho et Sylvinho, Jean-Michel Aulas n’a pas caché son émotion avec le retour au bercail de son ancien numéro 8. le patron de l’OL a d’ailleurs clos les débats par une citation qui en dit long sur sa motivation.

« Ce qui m’a motivé dans cette recherche, c’est Martin Luther-King. Il disait : croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Et on croit beaucoup en nous ». C’est dit !