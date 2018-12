Touché depuis une semaine, Rafael va manquer trois mois à l’OL. Face à ses blessures à répétition, le Brésilien de 28 ans a été opéré hier des adducteurs et ne sera pas disponible avant la mi-mars.

« Rafael a subi une intervention chirurgicale vendredi, au niveau des adducteurs. Il sera indisponible entre 2 mois et demi et 3 mois. Maxwel Cornet et Jérémy Morel poursuivent leur réathlétisation », a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse.