Plusieurs clubs sont à la lutte pour s’offrir le prometteur latéral gauche brésilien Renan Lodi. L’Atlético et l’OL seraient ainsi sur le coup, en plus du Zenit ou de l’AS Monaco, entre autres. Mais les informations publiées par AS ne vont pas forcément réjouir les supporters lyonnais.

Effectivement, le latéral de 21 ans de l’Atlético Paranaense ne voudrait jouer qu’à l’Atlético, et ce alors que le Zenit a par exemple réalisé une offre supérieure. Mais le club brésilien compte bien faire monter les enchères pour atteindre un montant proche de la clause libératoire du joueur, qui s’élève à 44 millions d’euros.

