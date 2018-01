Le cas Willem Geubbels tient l’OL en haleine. Sous contrat aspirant jusqu’en 2019, le jeune (16 ans) attaquant n’est toujours pas passé professionnel. Lyon fait tout pour comme l’a déjà raconté Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais avait d’ailleurs affirmé que ce dossier serait bouclé au 31 janvier. Aujourd’hui et comme le rapporte L’Equipe, le boss de l’OL va rencontrer le père du joueur ce mardi en compagnie de Gérard Houiller et de Bruno Genesio afin de trouver une solution et surtout faire signer son premier contrat professionnel au joueur.

« Je pense qu’il va signer. Ce n’est jamais facile pour les jeunes et c’est pour ça que je râle toujours sur les moyens disproportionnés de certains clubs car quand on donne des choses extravagantes à certains, il y a une course à l’échalote. Willem veut rester à Lyon, je pense qu’il va convaincre son papa et son avocat... Il nous avait demandé de l’incorporer à l’équipe, il a été incorporé, il est parti en stage, il a joué un peu ce que souhaitait son papa. On verra. S’il ne signait pas, on rentrerait dans un truc à la Ghezzal, on ne peut pas être tributaire de ce genre de choses. À Lyon, il y a une génération exceptionnelle et ils ont tous signé pro. Je ne vois donc pas Willem ne pas signer pro. Il a compris ce qu’on disait, il est plus facile de passer de jeunes espoirs à pro à Lyon. » Réponse dans les prochains jours.