Dimanche, l’Olympique Lyonnais disputera au Groupama Stadium le derby face à l’AS Saint-Etienne (match à suivre en direct commenté sur notre site). Présent en conférence de presse avec ce choc, Rudi Garcia a évoqué des mesures prises par l’Olympique Lyonnais dans le cadre du coronavirus.

« Les mesures prises au sein du club ? Elles ne sont pas encore prises. Elles seront prises à 16h au moment du briefing avec les joueurs. Quand je vais les voir, je vais leur serrer la main. Ce ne sera plus le cas après, ça me paraît être une sage décision. Les joueurs, eux, parlent du terrain. Moi je suis concentré sur le match de dimanche, on n’a que ça à faire. Des personnes sont capables de s’occuper de ça, ce n’est pas ma fonction, » a commenté le technicien rhodanien. Ce dernier n’a pas souhaité aborder l’organisation du match retour face à la Juventus.