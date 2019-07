Sylvinho était de passage en conférence de presse ce vendredi midi. Le coach de l’Olympique Lyonnais en a profité pour faire le point sur sa gestion du capitanat, laissé vacant par Nabil Fekir parti au Betis. « Je crois en un groupe de capitaines. Certains ont un leadership technique, d’autres un leadership charismatique et il y a aussi des leaders dans le verbe. Je cherche ce petit groupe pour m’aider avec l’ensemble de l’effectif. La majorité des coaches préfère un joueur de champ, un milieu de terrain, comme capitaine. C’est aussi mon cas. Mais je ne crois pas en un seul club. Je crois sur un groupe de joueurs, 3-4, qui soient leaders en déplacement, à l’hôtel, avant le match, après le match », a-t-il lancé avant de poursuivre.

« Je veux répartir les tâches. Nous avons des joueurs capables de jouer ce rôle-là. Le brassard pourrait tourner. Je vais trancher d’ici 15 jours. Je vais encore analyser et évaluer. Si personne ne se détache, j’en choisirais deux-trois. J’ai diffusé l’idée dans le groupe que l’important, ce n’est ni le capitaine, ni le tireur de coups de pied arrêtés, ni le tireur de pénaltys. L’important, c’est l’équipe, le groupe. Ceux qui vont tout donner en 15-20 minutes, pour attaquer ou défendre, en fin de match. On veut de grands résultats collectifs en 2019/20 », a-t-il conclu. On attend la décision finale du Brésilien.

