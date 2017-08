Il y a quelques jours, le nom du jeune joueur du Celta, Pape Cheikh Diop, sortait dans la presse anglaise comme potentiel renfort pour l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain espagnol de 20 ans, qui a pour l’instant peu joué avec l’équipe première du club galicien, est aussi sur les tablettes de Tottenham.

Et selon les informations du quotidien AS, le club londonien a pris l’avantage, notamment parce que c’est la destination privilégiée du joueur, mais toujours selon le média ibérique, l’OL est toujours en course et espère convaincre le joueur. Les deux offres tournent autour de 10 millions d’euros, un montant que serait prête à accepter la formation espagnole.