Bon dernier de Ligue 1 (12 pts), Toulouse reste sur une terrible série de huit défaites consécutives toutes compétitions confondues depuis le revers de cette semaine contre Lyon en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue (1-4). Arrivé en octobre dernier pour redresser la barre, Antoine Kombouaré semble incapable de trouver des solutions et la situation sportive est plus que préoccupante. Et l’un des reproches fait également par les supporters est la discrétion du président du club, Olivier Sadran.

Le dirigeant du TFC ne s’exprime que rarement dans les médias et semble moins impliqué dans la vie de son club qu’auparavant. Selon L’Équipe, celui qui a pris en main le club en 2001 ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de céder le club mais encore faut-il trouver un repreneur apportant des garanties solides. La saison des Violets s’annonce longue et pas de tout repos.