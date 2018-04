La nouvelle contre-performance de l’Olympiakos contre Levadiakos (1-1) n’est pas passée inaperçue. Furieux, le président Evangelos Marinakis est descendu dans le vestiaire pour pousser un coup de gueule. Conséquence, plusieurs joueurs de l’effectif grec ont été envoyés en vacances. Pendant 10 jours, les principaux intéressés n’auront plus le droit de se rendre au club. Accompagné de cela, une amende de 400 000€.

« Je vais rebâtir l’Olympiakos de fond en comble et il deviendra l’équipe dont nous rêvons. Moi et le reste des supporters vous avons assez tolérés. Vous partez aujourd’hui et vous allez en vacances », aurait déclaré le président Marinakis d’après la presse grecque. Pire, ce dernier aurait menacé de convoquer des joueurs de moins de 20 ans pour pallier à l’absence des titulaires habituels. Moins sûr que la menace soit mise à exécution, car à 4 journées de la fin, l’Olympiakos peut toujours rêver de titre.