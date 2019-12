Buteur face à l’Olympique Lyonnais et Angers, passeur décisif à Toulouse, Dimitri Payet (32 ans) effectue une fin d’année 2019 canon avec l’OM. A tel point que le débat sur un retour en équipe de France devient de plus en plus fréquent. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, André Villas-Boas n’a pas souhaité se prononcer sur la situation de Payet avec les Bleus.

Mais l’entraîneur portugais espère bien voir son numéro dix porter à nouveau le maillot bleu à l’avenir. « Je ne peux pas répondre à ça. La qualité en Equipe de France est extraordinaire. C’est à Deschamps de prendre la décision. Je l’espère en tout cas pour lui, » a ainsi confié Villas-Boas. Reste à savoir ce qu’en pense Didier Deschamps...