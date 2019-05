Pris sous son aile par Sir Bobby Robson à ses débuts, adjoint de José Mourinho à Chelsea puis à l’Inter, à la tête du FC Porto qui réalise le triplé Championnat, Coupe du Portugal, Ligue Europa, pour sa seule et unique saison sur le banc des Dragons, propulsé à Chelsea, où les choses tournes mal, passé du banc de Tottenham à celui du Zenit, puis un exil en Chine... la carrière d’entraîneur d’André Villas-Boas ressemble à une vie en accéléré. À 41 ans, le technicien portugais a déjà une carrière riche derrière lui et ce dernier ne compte pas s’éterniser sur le devant de la scène.

Nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille après plus d’un an et demi passé loin des terrains, André Villas-Boas est un homme de défis. Mais sa carrière semble réglée comme du papier à musique. Il l’a déclaré en conférence de presse, lors de sa présentation à Marseille. Il ne durera pas en tant que coach. « Je veux faire quinze ans maximum comme entraîneur, j’en suis déjà à dix. J’ai cette vision de ma carrière. Je suis vieux parce que je suis dans le foot depuis 17 ans. J’ai une vision pour d’autres postes dans le foot. Je suis content de ce que j’ai construit dans ma carrière », a déclaré le futur jeune retraité des bancs de touche.