L’Olympique de Marseille n’a pas réalisé la passe de sept. En partageant les points avec le FC Metz (1-1), le club olympien a bloqué son compteur à six victoires consécutives, mais reste néanmoins invaincu. Un résultat nul dont se satisfait André Villas-Boas, conscient que son équipe ne pouvait pas forcément prétendre à mieux ce soir à Saint-Symphorien. Le technicien portugais en a profité pour donner un ultime objectif à ses joueurs avant la trêve hivernale.

« Le résultat est bien car on a eu plusieurs occasions en deuxième mi-temps. On a raté la première période, on n’a pas été bons dans la phase de construction, on a commis pas mal d’erreurs. C’est dommage de prendre le penalty mais l’arrêt de Pelé nous permet de rester dans le match. Cet arrêt est incroyable, il reste sur la ligne et fait cette parade très difficile. à 2-0 , ç’aurait été plus compliqué, mais on aurait fait des changements plus offensifs. Après l’égalisation, on aurait pu gagner aussi. On prend ce point, et on peut profiter de la situation pour en prendre 4 d’ici la trêve. Si on fait, ce sera pas mal. Cela voudrait dire qu’on finira la première partie de saison à la deuxième place. C’est le mérite des joueurs et de l’équipe, j’espère qu’on pourra donner satisfaction aux supporters, » a analysé l’entraîneur portugais en conférence de presse. Dernier match de l’année pour l’OM, samedi prochain face à Nîmes à l’Orange Vélodrome...