Des trajectoires opposées pour l’OM et l’AS Saint-Etienne, qui s’affrontent ce soir au stade Orange-Vélodrome (21h), à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Battu d’entrée par Reims (0-2), l’OM a ensuite enchaîné par un nul à Nantes (0-0) avant de l’emporter à Nice (1-2), le week-end dernier. De leur côté, les Stéphanois avaient débuté par un succès à Dijon (1-2), avant d’être tenus en échec par Brest (1-1) et de lourdement chuter à Lille (3-0). La fête des 120 ans de l’Olympique de Marseille sera-t-elle gâchée par des Verts revanchards ?

Pour ce match André Villas-Boas ne peut compter sur Luiz Gustavo, absent du groupe et qui est parti vers la Turquie, où il doit s’engager en faveur de Fenerbahçe. Le coach portugais décide de reconduire le onze vainqueur à Nice, le weekend dernier. En face, Ghislain Printant modifie ses plans après la déroute à Lille. Quatre joueurs sortent du onze. Timothee Kolodziejczak, Riyad Boudebouz, Arnaud Nordin et Denis Bouanga. Ce soir, Palencia, Trauco, Hamouma et Beric se voient offrir leur chance.

Les compositions d’équipes :

OM : Mandanda - Sakai, Kamara, Alvaro Gonzalez, Amavi - Lopez, Strootman, Sanson - Sarr, Benedetto, Payet

Saint-Etienne : Ruffier - Debuchy, Moukoudi, Perrin - Palencia, Aholou, Mvila, Trauco - Hamouma, Khazri, Beric

