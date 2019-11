En quelques mois, Boubacar Kamara est devenu un véritable cadre à l’Olympique de Marseille, d’abord avec Rudi Garcia et ensuite sous les ordres d’André Villas-Boas, arrivé cet été sur la Canebière. Avec le technicien portugais, le défenseur français a disputé l’intégralité des rencontres de l’OM toutes compétitions confondues (en dehors de trois matches de L1 ratés à cause de suspensions, ndlr).

Alors forcément, l’international Espoirs français entretient une bonne relation avec son entraîneur. Et dans un entretien accordé à L’Equipe, le joueur de 19 ans a fait l’éloge d’AVB et de sa façon de travailler : « il a l’amour du ballon. Il nous demande de construire, de repartir de derrière. Il aime le jeu. Il a apporté un plus. Humainement, c’est quelqu’un de direct. Il est sans langue de bois. Si ça ne va pas, il vient te le dire en face. » Des déclarations qui permettent d’en savoir un peu plus sur les méthodes de l’entraîneur phocéen.