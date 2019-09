Après d’intenses tractations, Luiz Gustavo (32 ans) a finalement quitté l’OM pour rallier Fenerbahçe. Un départ qui laisse un grand vide dans le vestiaire marseillais. Taulier de l’effectif, le milieu brésilien avait su s’imposer rapidement comme un cadre de l’effectif olympien. Un départ brutal qui n’a pas été très bien vécu par un des anciens partenaires de Gustavo à l’OM, Bouna Sarr. Dans une interview accordée à Maritima, l’ancien Messin a évoqué le départ d’un joueur qu’il considérait comme un grand frère.

« Au delà du joueur, c’est vrai qu’on avait une relation assez forte Luiz et moi. Et c’est vrai qu’aujourd’hui ça me fait encore bizarre de me dire qu’il est parti. Je digère petit à petit le départ mais bon comme j’ai toujours dit à partir du moment où un ami à nous est heureux, il faut l’être aussi de notre côté. Je lui souhaite le meilleur, c’est dommage qu’il nous ait quittés mais je sais qu’il avait cette opportunité et cette chance face à laquelle il ne pouvait pas passer donc je suis content pour lui et de toute façon on ne se perd pas de vue et ce sera toujours mon grand frère », a ainsi confié Sarr. Des propos qui devraient émouvoir l’intéressé...

