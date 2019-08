Arrivé en juillet 2015, Bouna Sarr (27 ans) va vivre sa cinquième saison avec l’Olympique de Marseille. En provenance du FC Metz, le désormais latéral droit connaît un nouvel entraîneur avec l’OM, à savoir André Villas-Boas. Le joueur s’est confié sur ce dernier dans une interview parue dans l’Equipe.

« Il est très chaleureux, très souriant, beaucoup dans la communication. C’est un coach moderne, jeune (41 ans). Il me donne des consignes, des conseils, et on voit qu’il prend du plaisir à les donner. Il apprend le français, mais il le parle déjà très bien, on sent qu’il a envie de s’acclimater » a expliqué le joueur. Désormais, les regards sont braqués vers la nouvelle saison de Ligue 1. Mais avant cela, il faudra passer un dernier test, ce soir, à l’Orange Vélodrome, contre Naples.

