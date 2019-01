Alors que tout semblait bien parti pour que l’Olympique de Marseille se déleste de Clinton Njie en l’envoyant pour six mois du côté de la Turquie et du Besiktas plus précisément, le Camerounais devrait faire la fin de saison en Provence.

En effet, d’après les informations de L’Équipe, l’ancien de Tottenham aurait mis fin aux discussions ce mercredi soir puisqu’il préférerait rester pour jouer avec Mario Balotelli, fraîchement arrivé à l’OM.