L’OM peut boucler une très belle semaine ce samedi lors de la réception de Toulouse (rencontre à suivre en live ici). Après un nul à Bordeaux et une victoire à Saint-Etienne, les Olympiens peuvent enchaîner lors de la réception de la lanterne rouge du championnat. Marseille devra tout de même faire sans son attaquant Dario Benedetto. L’Argentin est diminué en ce moment, comme l’avait déjà précisé André Villa-Boas après le nul en Gironde.

« Dario n’est pas dans le groupe, on verra pour Lyon. Steve et Nemanja sont dans le groupe mais ils faisaient seulement de la récupération aujourd’hui. Pour Dario, il souffre toujours du talon d’Achille. Il n’est qu’à 80 % de ses moyens. On va le laisser récupérer en pensant à Lyon (quart de finale de Coupe de France mercredi prochain à suivre en live commenté sur Foot Mercato) et on verra » a expliqué le coach phocéen en conférence de presse ce vendredi.