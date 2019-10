Dario Benedetto a reçu un carton jaune ce dimanche contre Strasbourg (2-0). Mais que les supporters olympiens se rassurent, leur attaquant sera là contre le Paris SG la semaine prochaine. Il manquera juste la rencontre de Coupe de la Ligue contre Monaco, le 30 octobre prochain, pour accumulation de cartons jaune. André Villas-Boas a expliqué en conférence de presse ce qu’il ressentait après cette sanction.

« J’y ai pensé. S’il le prend, il le prend (le carton jaune, ndlr). S’il ne le prend pas, il faut laisser les choses aller. Il monte en confiance, c’est un match important, parce que c’est une Coupe. Il va nous manquer. Ce n’est pas idéal. Mais on l’a pour Lille et Lyon et ça compte pour le podium », a expliqué le Portugais bien content de pouvoir l’utiliser en Ligue 1.