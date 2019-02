Avec déjà 3 buts en seulement 4 matches de championnat avec l’OM, l’impact de Mario Balotelli est immédiat. Ce samedi encore, l’Italien a marqué, contribuant à la victoire marseillaise face à Amiens 2-0. En zone mixte, l’autre buteur du jour, Florian Thauvin évoque l’arrivée de l’Italien et le bien fou qu’il fait au collectif.

« C’est bon pour la confiance et le classement car en faisant des séries de trois, on recolle à ceux de devant. On en avait besoin. Le plus important, c’est la confiance. On engrange. On a beaucoup travaillé. On est resté tous soudés. On est revenu aux bases. Chacun maintenant essaye de faire du mieux dans son domaine et ça marche plutôt bien. On commence à avoir un peu plus de réussite. Ça rentre plus facilement. Tous ces éléments réunis font qu’on arrive à gagner des matches. Mario ? C’est un très grand attaquant. On était tous pressés qu’il arrive. Il nous montre toute l’étendue de son talent. Il nous fait énormément de bien. On peut se reposer sur lui. On a tous confiance en lui et ils nous le rend très bien. »