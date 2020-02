« L’opération était en octobre. Ensuite il a eu un problème plus difficile de cartilage, et aussi de fracture du talon. » André Villas-Boas dévoilait il y a quelques jours l’absence prolongée de Florian Thauvin. Initialement, le Marseillais devait revenir en début d’année mais son retour est différé au mois de mars pour un retard d’environ trois semaines.

Depuis, le joueur a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit courir à un rythme soutenu sur un tapis de course. Mais cette histoire de talon blessé est revenue aux oreilles de Canal Plus qui croit savoir ce soir qu’il s’agit d’une arthrose. Le club décidera sans doute de communiquer dans les prochains jours.