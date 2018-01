Quatrième de Ligue 1 à 3 points de l’OL et de l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille est toujours en course, à mi-saison, pour une place sur le podium et donc en Ligue des Champions la saison prochaine. Pour cela, Rudi Garcia espère améliorer quelques points particuliers par rapport à ce qu’il a vu lors de la première partie de saison, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

« On va déjà entretenir ce qui fonctionne bien. Et essayer de s’améliorer sur encore plein d’aspects. On peut le faire. On a une force collective et mentale importante. Mais on peut peut-être être plus continu dans un même match. Je pense que dans un même match il faut qu’on soit capable de démarrer fort et finir fort tout en restant fort au milieu (sourires). Ca se travaille. Je pense qu’on peut supprimer quelques touches parasites qui nous ralentissent sur le plan offensif. Il faut garder ce dévouement défensif de la part de tout le monde. Quand on défend à 11, on est très très solide. Il y a encore des points à améliorer : les déplacements dans la surface sur les centres et la complémentarité », a-t-il lancé. Sera-t-il satisfait dès le match à Rennes samedi à 17 heures ?