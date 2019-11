Le début de saison ne se passe pas comme prévu pour Florian Thauvin (26 ans). Opéré de la cheville le 12 septembre dernier en Angleterre, l’attaquant poursuit sa convalescence. Alors que l’Olympique de Marseille avait annoncé une absence de quelques mois, l’international français ne devrait pas reprendre avant la trêve hivernale. Dans un entretien accordé au Phocéen, Jean-Pierre Bernès a donné des nouvelles de son joueur et de l’évolution de sa blessure.

« Il continue son travail de rééducation au quotidien et tout se passe normalement. Il poursuit son programme de soin avec le staff médical de l’OM à la Commanderie et travaille beaucoup en piscine près de chez lui, explique son agent. Pour le moment, il n’a pas encore repris la course. Il doit d’abord retrouver la souplesse et la solidité de sa cheville. »