L’Olympique de Marseille a remporté le match d’ouverture de la quinzième journée de Ligue face à Brest (2-1) grâce à Bouna Sarr (56e) et Nemanja Radonjić (89e). Titularisé par André Villas-Boas, Kevin Strootman (29 ans) a retrouvé sa place dans le onze de départ depuis maintenant deux matchs. Critiqué ces derniers temps, notamment à cause de son rendement vis-à-vis de son statut et surtout de son salaire, le milieu de terrain néerlandais s’est attardé sur le sujet après la rencontre.

Parler de mon jeu, c’est normal. Quand tu joues bien, personne ne parle d’argent. Parfois, oui, je ne veux pas lire ce qui se dit dans la presse. Quand tu joues bien, personne ne parle d’argent, mais c’est comme ça dans le monde du foot, a-t-il expliqué. Comme lui, comme pour l’OM, l’objectif est maintenant de confirme. Le prochain rendez-vous des olympiens aura lieu ce mardi (19h00) face à Angers, actuel troisième en attendant les autres matches de la journée.