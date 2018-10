Invité de Team Duga sur RMC Sport, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia a fait le point sur sa future prolongation. Annoncé depuis quelques heures, celle-ci se trouve en bonne voie selon le principal protagoniste.

« Sur le principe on est OK depuis des mois. Je ne me suis pas occupé de ça parce que j’avais beaucoup de choses à gérer, mais on peut penser qu’incessamment sous peu cela se concrétise. On est à 99% d’accord. Cela serait pour deux saisons supplémentaires si ça se fait. Cela serait un grand honneur pour moi de continuer ici, » a confié le coach olympien. L’officialisation de sa prolongation devrait intervenir dans les prochains jours.