Adil Rami vit une saison compliquée avec l’Olympique de Marseille. Titularisé à quatorze reprises en Ligue 1 sous la tunique marseillaise (un but marqué), le champion du monde peine à retrouver son lustre d’antan. Une situation devenue intenable pour le défenseur central qui n’entre plus dans les plans de son entraîneur Rudi Garcia. Il faut dire que le duo Caleta-Car-Kamara s’est imposé en charnière centrale. Dans l’émission Team Duga sur RMC Sport, Christophe Dugarry distille un précieux conseil à l’ancien Lillois.

« Adil ne peut pas se permettre d’être moyen, ou à 50% dans sa tête, dans ses jambes, dans son coeur. C’est un défenseur, un défenseur doit être dans son état d’esprit et sa concentration au maximum de son potentiel. La moindre faute de concentration, l’envie de se battre, fera qu’il sera ridicule un duel sur deux et ce n’est pas possible. Je pense qu’il est temps pour Adil qu’il se pose les bonnes questions. Il reste deux ans de contrat à Adil à Marseille et je ne sais pas si il a la capacité mentale et physique pour les accomplir. Mais si il reste à l’OM il faut qu’il soit à 1000%, pas à moitié, ça serait dommage que cela se termine en eau de boudin, » a commenté le champion du monde 98.