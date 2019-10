L’Olympique de Marseille s’est imposé en clôture de la dixième journée de Ligue 1 face à Strasbourg (2-0) hier soir. Si Boubacar Kamara a ouvert très tôt le score (3e), Kevin Strootman s’est chargé de transformer le penalty accordé à l’OM dans le temps additionnel (90e+5). En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas s’est confié sur le Néerlandais qui détient une statistique assez étonnante, faisant de lui le tireur de penalty en l’absence de Dimitri Payet et Florian Thauvin, tous deux absents.

« Il n’a pas raté un seul penalty depuis que j’ai commencé ici jusque maintenant aux entraînements. On avait Anelka à Chelsea. Aux entraînements, il était parfait sur penalty, et le premier qu’il a eu officiellement était en Coupe de la Ligue et il a raté. Et j’ai dit à José (Mario Rocha, le préparateur physique) : "il va rater le premier officiel" et non, il a marqué le but » a-t-il expliqué tout sourire. Pour rappel, il en avait déjà inscrit un face à DC United (8-1) en match amical cet été.