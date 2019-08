Recruté cet été par l’Olympique de Marseille contre 16 M€, Darío Benedetto a raté ses débuts sous ses nouvelles couleurs. En effet, l’Argentin a complètement manqué un penalty, offert par Dimitri Payet, lors du match nul contre Nantes (0-0). Dans un entretien accordé au journal Clarin, l’attaquant est revenu sur cet échec.

« Le coach nous a dit que c’était la première et la dernière fois. Dimitri (Payet) s’entraîne régulièrement, c’est lui qui est en charge des coups francs et des penalties. Mais histoire de gagner en confiance, c’est moi qui lui ai demandé de pouvoir tirer. Et ça a mal tourné... Le ballon est vraiment différent par rapport à l’Argentine, il est très léger. C’était une pénalité de rugby, c’est la première fois que je tire un penalty aussi mal, explique-t-il avec dérision. J’avais mon corps beaucoup trop en arrière, j’ai tout fait de travers. »

