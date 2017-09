Triste temps à l’Olympique de Marseille. Malgré sa victoire (1-0) face à Konyaspor, le club phocéen a battu un triste record jeudi soir. Comme le révèle Le Phocéen, avec 8 649 spectateurs payants pour la réception du club turc, l’Orange Vélodrome a enregistré la pire affluence depuis le début du siècle.

Et plus sombre encore : c’est la troisième plus mauvaise affluence dans l’histoire des coupes européennes à Marseille. Seuls les Belges de l’Union St Gilloise (857 spectateurs) et les Turcs d’Izmir (7 411) avaient fait pire entre 1962 et 1968.