L’Olympique de Marseille jouait gros pour son entrée en lice en Ligue Europa face à Konyaspor. Les hommes de Rudi Garcia qui ont subi deux cuisants revers en Ligue 1 face à l’AS Monaco (1-6) et le Stade Rennais (1-3), se devaient de réagir face à leur public sous peine de s’installer dans la crise. Seules 6 000 personnes garnissaient l’Orange Vélodrome ce soir, preuve du climat anxiogène qui règne autour de l’équipe phocéenne. Les premières minutes du match se résumaient à un round d’observation entre les deux équipes. Il fallait attendre la sixième minute pour entrevoir une première opportunité marseillaise. Sur un centre venu de la gauche signé Payet, la défense turque se dégageait comme elle pouvait, le cuir revenait sur Sanson qui reprenait de volée, sans succès.

Le capitaine marseillais se distinguait une nouvelle fois et décochait une lourde frappe stoppée difficilement par Serkan (10e). Konyaspor réagissait sur un contre, parfaitement lancé Evouna s’infiltrait dans la défense phocéenne mais ne cadrait pas sa frappe devant Pelé (12e). L’OM tentait d’emballer le match avec Dimitri Payet très remuant qui écartait sur Thauvin à droite. L’ancien bastiais enroulait son ballon mais ça passait au-dessus des buts gardés par Serkan (19e). Dans une ambiance assez improbable, les joueurs de Rudi Garcia ne parvenaient pas à se lâcher complètement. Alerté sur la gauche, Thauvin distillait un excellent centre sorti à l’aide d’un tacle pour le moins déterminé par Serkan (29e). Inhibé, l’Olympique de Marseille éprouvait les pires difficultés à s’approcher des buts turcs après la demi-heure de jeu. Les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un score de parité (0-0).

Rami délivre l’OM

Dès le retour des vestiaires, l’OM prenait enfin le contrôle des opérations. Sur un corner tiré par Payet, Adil Rami surgissait au second poteau et ouvrait le score de la tête (1-0, 48e). Cette ouverture du score galvanisait les hommes de Rudi Garcia. Sur un centre d’Amavi sur la gauche, Germain reprenait le ballon de volée, sa tentative heurtait la transversale (55e). Konyaspor ne tardait pas à réagir sur un petit numéro de Evouna, Bourabia décochait une lourde frappe qui heurtait la transversale de Pelé (60e). Cinq minutes plus tard, le club phocéen manquait de doubler la mise. Sur un excellent travail de Thauvin et Payet, Sakai se présentait seul devant Serkan mais perdait son duel. Le ballon revenait sur Dimitri Payet qui manquait le cadre. Les olympiens pensaient inscrire le deuxième but quand Payet trouvait Sanson dont la frappe enroulée obligeait Serkan à détourner en corner (87e). L’OM renouait enfin avec le succès et entamait bien sa campagne européenne.

De son côté, l’OGC Nice débutait sa campagne européenne en Belgique face au Zulte Waregem. A cette occasion, Lucien Favre alignait son onze type avec le duo Balotelli-Plea en attaque. Et les Aiglons réussissaient parfaitement leur entame de match avec Seri qui alertait Alassane Plea dont la frappe déviée trompait le portier belge pour l’ouverture du score (0-1, 16e). L’attaquant niçois récidivait quatre minutes plus tard sur une superbe offrande de Lees-Melou. Le buteur du Gym ajustait de près Leali (0-2, 20e). Galvanisés par ces deux buts, les joueurs niçois assommaient leur adversaire avec un troisième but marqué par Dante bien servi par Seri (0-3, 29e). Mais dès le retour des vestiaires, le Gym se faisait surprendre par la réduction du score signée Leya Iseka (1-3, 46e). Nice creusait définitivement l’écart avec des buts inscrits par Saint-Maximin (1-4, 69e) et Mario Balotelli sur un festival d’Arnaud Souquet(1-5, 74e). Nice réussissait parfaitement sa première dans cette Ligue Europa.

Les résultats de la soirée :

Arsenal 0 - 1 FC Cologne :

Etoile Rouge Belgrade 1 - 1 BATE : Radonjic (54e) ; Sihnevich (73e)

Steaua Bucarest 3 - 0 Plzen : Budescu (21e sp, 44e), Alibec (72e)

Guimaraes 1 - 1 Red Bull Salzbourg : Pedro Henrique (25e) ; Berisha (45e)

H. Beer Sheva 2 - 1 Lugano : Einbinder (2e), Tzedek (59e sp) ; Tzedek (csc, 67e)

Hertha Berlin 0 - 0 Athletic Bilbao

Marseille 1 - 0 Konyaspor : Rami (48e)

Real Sociedad 4 - 0 Rosenborg : Llorente (9e, 77e), Zurutuza (10e), Skjelvik (csc, 41e)

Vardar 0 - 5 Zenit Saint Pétersbourg : Kokorin (5e, 21e), Dzyuba (39e), Ivanovic (66e), Rigoni (90e)

Vitesse 2 - 3 Lazio Rome : Matavz (33e), Linssen (58e) ; Parolo (51e), Immobile (67e), Murgia (75e)

Zarya 0 - 2 Östersunds : Ghoddos (51e), Gero (90e+5)

Zulte-Waregem 1 - 5 OGC Nice : Plea (16e, 20e), Dante (29e), Saint-Maximin (69e), Balotelli (74e) ; Leya Iseka (46e)