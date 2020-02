L’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération en l’emportant ce soir à Lille (2-1). Grâce à cette victoire, l’OM repousse à onze longueurs le Stade Rennais au classement. Un joli coup dont s’est réjouit André Villas-Boas au micro de Canal Plus. L’entraîneur phocéen estime ainsi qu’un grand pas vers la qualification pour la prochaine Ligue des champions a été effectué.

« On avait besoin de ça, c’était 7 minutes de foot défensif, vingt minutes de foot offensif. Aké a changé le match il est impliqué dans les deux buts, il a fait une bonne rentrée. On avait du mal à contrôler la pression ; ils avaient trop de joueurs bas pour la construction. Quand on a pris le but on a décidé de faire monter Sanson d’un cran. Ils ont mis Araujo après et on a commencé à prendre le dessus au milieu. Valentin a voulu soulever le ballon mais il n’a pas réussi. C’est un gros coup, onze points c’est une distance qui nous permet de prendre le contrôle de la situation, » a ainsi commenté le technicien portugais.