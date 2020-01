Victorieux du Stade Rennais (1-0) au Roazhon Park, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération. Fraîchement entré en jeu, Kevin Strootman a offert un précieux succès qui permet à l’OM de repousser à huit points son adversaire du soir au classement. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Canal Plus Sport, Valentin Rongier a souligné le bel état d’esprit de la formation olympienne.

« On est tous fatigués, mais c’est encore plus beau quand on voit que Rennes a bien joué ce soir, sûrement mieux que nous, mais on a pris les trois points c’était le plus important pour nous. On a appris, on s’est rendu compte que ça allait être difficile d’avoir le monopole du ballon, on leur a laissé et on a réussi à mettre ce but. On confirme qu’on a envie d’aller chercher notre objectif et je voudrais souligner l’état d’esprit de l’équipe, qui à chaque match est bon. Comme ce soir avec l’entrée de Kevin (Strootman) à ma place. On a un groupe formidable et je pense qu’on le retranscrit sur le terrain, » a ainsi décrypté le milieu de terrain olympien. Plus que jamais, l’OM lorgne une qualification pour la prochaine Ligue des champions.