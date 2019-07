À chaque nouvel entraîneur, les cartes sont redistribuées, notamment lorsque les titulaires indiscutables sortent d’une saison ratée. Marseille n’échappe pas à la règle. Désormais aux commandes d’André Villas-Boas, l’OM se cherche et son capitaine devrait être connu très prochainement selon l’interview qu’il donne à l’Equipe.

« J’ai dit aux joueurs qu’on laissait les choses comme elles étaient, j’utilise les trois capitaines qui restent (Dimitri Payet, Steve Mandanda, Luiz Gustavo), plus Florian (Thauvin) qui est aussi un leader important. Et avant Naples, ou avant Reims (première journée de L 1, le 10 août), on va décider qui portera le brassard. Le plus important, c’est de trouver les leaders, mais nous avons ces quatre joueurs-là », explique le tacticien portugais. Il ne reste plus que deux matchs (contre Saint-Étienne, cette nuit, puis contre DC United, mercredi prochain) à AVB pour prendre sa décision.

