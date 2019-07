Après s’être engagé pour les deux prochaines saison avec l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas peaufine les contours de son nouveau staff technique. Alors qu’une partie de l’ancien staff olympien est partie, leurs remplaçants sont d’ores et déjà connus.

Dans les valises de l’entraîneur portugais, on retrouve Pedro Silva (préparateur physique), Will Coort (entraîneur des gardiens), Daniel Sousa (adjoint) et Sam Dorin (analyste vidéo). Ces nouveaux visages n’ont cependant pas été présentés lors de la première conférence de presse de la saison qui a eu lieu ce lundi à 12h30 au centre Robert Louis-Dreyfus en présence du président marseillais Jacques-Henri Eyraud.

