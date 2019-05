Mercredi 22 mai, Rudi Garcia annonçait en conférence de presse son départ de l’Olympique de Marseille après plus de deux ans et demi passés sur le banc des pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Il ne restait alors que la 38e et dernière journée de Ligue 1 à coacher pour le natif de Nemours, à domicile, contre Montpellier. Pour sa dernière, ses joueurs lui ont offert un court succès (1-0), synonyme de 5e place. Le plus difficile restait alors à faire pour Jacques-Henri Eyraud, le président délégué de l’OM, maintenu dans ses fonctions par l’Américain Frank McCourt, à savoir dénicher un nouveau technicien.

De nombreux noms ont circulé avant même que le départ de Rudi Garcia ne soit officiel. On a d’ailleurs un peu tout entendu. De Julien Stéphan (Rennes) à José Mourinho (libre), la liste des coaches qui auraient pu intéresser - ou qui intéressaient vraiment - l’Olympique de Marseille était interminable et ne présentait pas vraiment de profil très ciblé. « C’est un choix très important, on se donnera le temps de trouver le coach qui nous semble le mieux adapté pour le nouveau cycle du projet », indiquait alors JHE lors de l’annonce du départ de Rudi Garcia.

Le triplé avec Porto, en stand-by depuis deux ans

Si le nom de Gabriel Heinze, coach du club argentin de Vélez Sarsfield, avait été maintes fois cité, le choix du club olympien s’est finalement porté sur André Villas-Boas. Sans club depuis près de deux saisons et un départ de Chine, où il coachait le Shanghai SIPG, le coach portugais de 41 ans a l’expérience du haut niveau. Passé par les bancs de Porto, où il se révéla comme un certain José Mourinho avant lui en remportant le triplé en 2011 (coupe, championnat, Ligue Europa), de Chelsea, Tottenham et du Zenit (champion 2015), il découvrira avec l’OM une cinquième équipe et un quatrième championnat.

Le natif de Porto a paraphé un contrat de 2 ans à l’Olympique de Marseille, qui le lie avec l’entité marseillaise jusqu’en juin 2021. Selon les informations de La Provence et du Parisien, André Villas-Boas devrait percevoir une rémunération mensuelle de 450 000 euros par mois, soit 100 000 de plus que son prédécesseur. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée d’André Villas-Boas au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle. André Villas-Boas, 41 ans, a signé un contrat de 2 ans. Il prendra ses fonctions et assurera sa mission dès le 1er juillet 2019, » peut-on lire dans le communiqué publié par le club.