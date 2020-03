Florian Thauvin (27 ans) est revenu à la compétition le week-end dernier, face à Amiens (2-2, 28e journée de Ligue 1). Une nouvelle qui ravit tout le monde à l’Olympique de Marseille, à commencer par Kevin Strootman (30 an), présent ce jeudi en conférence de presse avant le déplacement à Montpellier (29e journée de Ligue 1).

« Mais avec le ballon, on doit faire mieux. Maintenant, Thauvin est enfin avec nous, il est un joueur très important pour nous, il va nous aider beaucoup. On a besoin de Flo. Il nous donne plus de confiance », a lancé le milieu phocéen. Le champion du Monde 2018 appréciera.