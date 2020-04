A 29 ans, Dario Benedetto découvre le football européen sur la Canebière après avoir évolué en Argentine et au Mexique durant sa carrière. Recruté l’été dernier par l’Olympique de Marseille, à la demande d’André Villas-Boas, l’ancien attaquant de Boca Juniorssemble s’épanouir du côté de Marseille, où il est actuellement confiné en raison de la pandémie de coronavirus. El Pipa en a profité pour évoquer l’un des pires souvenirs de sa carrière, du temps où il évoluait à Boca Juniors.

« L’unique raison pour laquelle j’ai pleuré, c’est à cause de mon genou, parce que quand je me suis blessé (rupture des ligaments croisés en novembre 2017, ndlr) la Coupe du monde m’est venue à l’esprit. Cela a été pris en compte par (Jorge) Sampaoli et mon absence de la liste (avec l’Argentine) a été un coup très dur pour ma carrière. Cela m’a fait beaucoup de mal », a lâché Dario Benedetto dans des propos rapportés par TNT Sports. Objectif Qatar 2022 pour l’Albiceleste ?