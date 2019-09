Rudi Garcia parti, l’Olympique de Marseille fait désormais confiance à André Villas-Boas. Et visiblement, le courant passe bien entre le coach portugais et ses joueurs. Invité à expliquer la différence entre l’ère Garcia et l’ère AVB, Morgan Sanson a envoyé un petit tacle bien senti à l’ex-entraîneur phocéen.

« Par rapport à l’année passée, il y a tout le groupe qui est derrière lui, tous les joueurs sont à fond derrière lui. C’est la différence, c’est une grosse différence », a-t-il déclaré à Radio Maritima. Rudi Garcia appréciera.

