Ce mardi après-midi, l’Olympique de Marseille et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le transfert de Valentin Rongier. Le mercato estival étant fermé depuis ce lundi soir, le milieu de terrain arrive en tant que joker.

Et cela a coûté très cher à l’OM de Jacques-Henri Eyraud. En effet, selon les informations de L’Équipe, les Phocéens vont payer 13 millions d’euros plus deux de bonus liés à une éventuelle qualification en coupe d’Europe. En plus de cela s’agite 50 % de la plus-value éventuelle dont la somme est plafonnée à 8 M€.

