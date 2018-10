Cet été, l’OM s’est renforcé en recrutant plusieurs joueurs. Parmi eux, la jeunesse et la fougue de Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic, arrivés respectivement en provenance de Salzbourg et l’Étoile Rouge. En plus de ces deux joueurs à fort potentiel, Kevin Strootman est venu apporter son expérience au milieu de terrain. Arrivé en provenance de l’AS Roma, où il avait connu Rudi Garcia, le Néerlandais s’est confié à propos de son arrivée pour le média néerlandais VI.

« La présence de Rudi Garcia a joué un rôle. Je le connais depuis mon passage à l’AS Roma et il me voulait. Le club a tout fait pour que je vienne, l’entraîneur m’a appelé à plusieurs reprises pour me dire qu’il avait besoin de moi. J’essaie d’être à la hauteur de ses attentes », a ainsi déclaré le Néerlandais à propos de son arrivée à Marseille, qui attend toujours son premier but sous les couleurs marseillaises.