Devenu un des hommes forts de Rudi Garcia cette saison à l’Olympique de Marseille, Lucas Ocampos a enchaîné les matches. L’ailier argentin a en effet disputé 40 rencontres toutes compétitions confondues, pour cinq buts et huit passes décisives. En fin de contrat en juin 2020, le principal concerné n’a cependant toujours pas prolongé. Mais ce dernier n’est pas inquiet, comme il l’a répété dans un entretien accordé au Phocéen.

« Pendant les vacances, on parlera. (...) Je suis là, je suis tranquille. Il me reste un an ici donc je ne suis pas pressé. Ma tête est là, je suis tranquille, a expliqué le joueur âgé de 24 ans avant de poursuivre. Il me reste un an de contrat ici, on va partir en vacances, préparer la pré-saison et la saison. »