Ces derniers jours, histoire de passer cette période de confinement du mieux possible, les médias proposent divers jeux ou autres concours pour faire participer leur public. Et depuis peu, Le Phocéen organise le « tournoi du Phocéen de la décennie ». Un jeu qui n’a pas manqué de faire réagir un certain Mathieu Valbuena, battu en quart de finale par Dimitri Payet (le Réunionnais a récolté 69% des votes).

Visiblement vexé, Petit vélo a répondu au sondage en postant son palmarès acquis sous la tunique olympienne, à savoir un titre de champion de France, trois Coupes de la Ligue et un Trophée des Champions. Mais visiblement, les internautes n’ont eu que faire des récompenses et on privilégié l’ancien Stéphanois, même si ce dernier n’a toujours remporté aucun trophée officiel avec l’OM.