Qui dit période de trêve internationale dit repos dans les stades de Ligue 1. Enfin, pas pour tous. L’Orange Vélodrome a accueilli l’artiste Soprano les 11 et 12 octobre derniers pour son concert faisant partie de sa tournée Phoenix Tour accueillant pas moins de 100 000 spectateurs. Forcément, ces derniers ont dû prendre place sur la pelouse du stade de l’Olympique de Marseille et non sans que cette dernière ne soit impactée.

Cependant, d’après les informations de La Provence, l’enceinte de l’OM va faire peau neuve avec une nouvelle pelouse qui devrait être installée aujourd’hui. Elle devrait permettre au club phocéen d’accueillir au mieux le Racing Club de Strasbourg Alsace, pour tenter de se relancer après quatre matches sans victoire, dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1, dimanche soir (21h).

