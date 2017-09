Forcément, encaisser une défaite à l’Orange Vélodrome après une humiliation à l’extérieur, cela fait beaucoup pour les supporters olympiens. Surtout ceux qui sont sensibles au jugement extérieur et aux chambrages adverses. Est-ce le cas de Dimitri Payet ? Interrogé sur les nombreuses critiques qui concernent l’OM, le capitaine assure ne pas être trop touché.

« Je regarde de loin, j’entends, on me dit. Ca fait plus de 10 ans que je joue. Je connais bien, surtout ici, les affaires les moqueries, c’est plus qu’ailleurs. Ca ne me touche pas plus que ça. Ca reste pour faire du buzz », a-t-il déclaré en conférence de presse, à la veille de la réception de Konyaspor en Ligue Europa.