Hier, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à l’Olympique de Marseille à l’Orange Vélodrome sur le score de 2 à 0. Avant l’entrée de Kylian Mbappé, qui a amené sa vitesse et sa percussion, les Olympiens ont tenu la dragée haute aux Parisiens. Dans son émission Team Duga sur RMC, Christophe Dugarry est revenu sur la rencontre et a pointé du doigt le manque d’ambition de Rudi Garcia face au club de la capitale, où plusieurs titulaires manquaient à l’appel.

« Je me suis dit quand j’ai vu ça que c’était une chance incroyable pour l’OM cette composition d’équipe, il y a eu des sanctions. Et là, j’ai vu les Marseillais qui pendant une heure ont passé leur temps à ne faire qu’une seule chose, c’est défendre. Je n’en veux même pas à la composition d’équipe. Rudi Garcia a choisi de ne pas mettre d’avant-centre. Il a tenté un coup, pourquoi pas. Il essaye un coup Mitroglou, un coup Germain. Ça ne fonctionne pas, il fait ce qu’il veut. Il sait mieux que moi, il n’y a pas de problème. Mais quand est-ce que vous allez les chercher ? Ils jouent avec Nsoki, Kehrer, Marquinhos en libéro. Personne ne va les chercher au pressing. Il y a un gros avantage quand tu joues face à ce PSG sans Mbappé, c’est que tu n’as pas à t’occuper de la profondeur. La profondeur, elle n’y est pas. Tu as Choupo-Mouting, Mitroglou est plus rapide que lui. Mais allez les chercher. Rudi Garcia, quand tu vois la composition du PSG, tu te dis quelle bénédiction ! On va allez les chercher. Tu as beaucoup moins de risque (...) Il fallait les chercher, les bousculer ».