Après la rencontre entre l’OM et Bordeaux (1-0), Jacques-Henri Eyraud avait frappé du poing sur la table. Le président phocéen avait été choqué du traitement médiatique à l’encontre de son entraîneur, Rudi Garcia, et du choix de certains mots comme « sursis » et « procès ». Ce jeudi en conférence de presse, Rudi Garcia a été interrogé sur le soutien de sa direction et de l’éventuel manque de prises de parole des dirigeants. Et cela a un peu énervé l’entraîneur marseillais.

« Ça m’intéresse que vous me reposiez la question, mais quand les principaux intéressés qui avaient écrit et pour lesquels ma direction, et Jacques-Henri, avaient répondu, seront dans la salle. Reposez-moi la question quand les journalistes, qui ont fait cet article et qui ont employé les mots, sur lesquels mon président a répondu, seront là. Pour l’instant ce serait trop facile de répondre quand ils ne sont pas là. Mon président a pris la parole, ça n’a pas été non plus retranscrit comme éthiquement cela aurait dû l’être, mais on en reparlera plus tard », a répondu froidement le technicien marseillais qui prépare la rencontre de ce vendredi face à Dijon.