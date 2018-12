Disparu des radars depuis quelques matches, Jordan Amavi a été plutôt bon à l’entraînement selon son entraîneur Rudi Garcia. Le coach français a profité de la conférence de presse organisée ce jour pour évoquer son cas.

« C’est l’un de mes joueurs. Comme le plus jeune, le plus vieux, n’importe lequel de mes joueurs, je suis là pour l’aider. Il est conscient que ces dernières prestations ne sont pas de qualité, il est sorti de l’équipe. Il faut que ce soit une période ou il cravache. Il faut qu’il ait la bonne attitude et il l’a. Ce n’est pas le seul dans ce cas-là, mais l’équipe à besoin de Jordan et l’équipe a besoin de toutes les composantes de l’effectif. On ne laisse personne sur le bord de la route même si lui est pour le moment en dehors de l’équipe », a-t-il ainsi expliqué.